На Запоріжжі рятувальники знайшли тіло одного із зниклих на водоймищі

На Запоріжжі рятувальники знайшли тіло одного із зниклих на водоймищі

09:23 07.05.2017
На Запоріжжі рятувальники знайшли тіло одного із зниклих на водоймищі

06 травня о 08:59 під час проведення пошукових робіт в акваторії Каховського водосховища за 1 км від островів Кучугури водолазною групою знайдено катер рибалок, які зникли 4 травня. Рятувальники витягнули з води тіло одного із чоловіків 1971 р.н.

По береговій лінії від Степногорську до Енергодару пошукові роботи проводять 4 оперативні групи Головного управління ДСНС області у складі 10 чоловік особового складу та 4 одиниць техніки. 

Додатково, на воді, пошук здійснюють 2 човни від рибгоспу «ГАЛС» та 1 плавзасіб від Запорізької рибоохорони.

Для проведення пошукових робіт додатково залучався приватний квадрокоптер.

Станом на 16:30 водолазною групою обстежено 5000 кв. м водної території за допомогою занурювання та пошук приборами ехолокації.

Тіло другого рибалки не знайдено.

Оперативно-пошукові роботи продовжуються береговою лінією.

Нагадаємо, що 5 травня о 18:30 до Служби порятунку «101» від чергового Василівського відділу Національної поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію в акваторії Каховського водосховища. 4 травня у районі станції «Плавні грузові» Василівського району  о 21:00 двоє чоловіків на алюмінієвому човні з двигуном  вийшли в акваторію Каховського водосховища і не повернулися.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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