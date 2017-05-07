На Чернігівщині через пожежу у будинку загинула літня людина

На Чернігівщині через пожежу у будинку загинула літня людина

11:31 07.05.2017
На Чернігівщині через пожежу у будинку загинула літня людина

О 10:47 до Служби порятунку "101" у Семенівському районі Чернігівської області надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних житлових будинків, що у райцентрі по вул. Кавказькій.

На місце пригоди прибуло відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття полум'я вже була охоплена одна із кімнат житлового будинку. Оперативними діями пожежу о 10:47 було локалізовано, а о 10:50 ліквідовано. Нажаль, в ході ліквідації було виявлено обгоріле тіло 76-річної господарки будинку.

В ході розслідування причини та обставин виникнення пожежі встановлено, що загоряння сталося через надмірне перегрівання опалювальної груби. Як з’ясувалося, господарі на грубі повісили ковер він почав тліти, а згодом і зайнявся.

Всього на гасіння пожежі було задіяне 1 одиниця спеціальної техніки та 4 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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