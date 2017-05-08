На Закарпатті підліток нахабно обікрав 58-річного чоловіка

На Закарпатті підліток нахабно обікрав 58-річного чоловіка

08:00 08.05.2017
На Закарпатті підліток нахабно обікрав 58-річного чоловіка

Напередодні, близько 14:00, до великоберезнянських правоохоронців звернувся 58-річний житель села Ратівці Ужгородського району. Чоловік повідомив, що на одній з вулиць Великого Березного його пограбував хлопець 15-16-ти років.

Як з’ясували правоохоронці, пенсіонер приїхав до Великого Березного, щоб купити горіхів для випічки на весілля дочки. Поки покупець обирав товар, до нього підійшов юнак і запропонував купити в нього 7 кілограмів волоських горіхів. При цьому юнак попросив чоловіка підтвердити, чи справді в нього є гроші. Коли ужгородець вийняв з кишені 600 гривень, хлопець вихопив гроші з його рук і втік.

За кілька годин працівники групи реагування патрульної поліції разом зі слідчо-оперативною групою встановили особу та затримали підозрюваного в грабежі. Ним виявився 15-річний місцевий мешканець, учень 9-го класу.

Гроші — три купюри по 200 гривень — правоохоронці повернули потерпілому. Щодо затриманого — поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Обставини справи з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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