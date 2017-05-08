Поліцейські Одещини завадили чоловікові продати викрадене майно

У селі Коханівка Ананьївського району чоловік, прокинувшись після вживання алкогольних напоїв з односельцем, помітив, що зникла його бензопила. Його напарник в цей час вже встиг домовитися щодо продажу краденого. Але на заваді йому стали злагоджені дії правоохоронців.

До Ананьївського відділення поліції надійшло повідомлення 24-річного місцевого мешканця про те, що з його будинку зникла бензопила.

У ході оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено, що господар напередодні ввечері запросив у гості свого знайомого односельця. Після вживання алкогольних напоїв чоловіки заснули, а на ранок заявник помітив пропажу бензопили. Тим часом «товариш» домовився з одним із місцевих жителів щодо продажу викраденого. Але встиг отримати лише завдаток.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області