На Сумщині під час пожежі постраждав власник будинку

О 03:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку на вул. Садовій у с. Москаленках Глухівського району. Про пожежу повідомили сусіди, які побачили охоплену вогнем будівлю. На місце події було направлено відділення чергових караулів 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та професійного пожежного посту смт Есмань.

Через несвоєчасне виявлення пожежі на момент прибуття вогнеборців дерев’яне помешкання було повністю охоплене полум’ям. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану господарчу споруду. Для безперебійної подачі води на гасіння автоцистерни довелося дозаправляти від водонапірної башти за 4 км від осередку горіння.

О 03:56 вогнеборці локалізували пожежу, о 07:16 – ліквідували. Всього на гасіння було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, на час виникнення пожежі у будинку знаходився родич власника, чоловік 1961 року народження, який встиг залишити палаюче приміщення самостійно. Громадянин отримав опіки тіла і був госпіталізований до районної лікарні.

Вогнем знищено покрівлю та перекриття по всій площі, пошкоджено стіни по всій площі.

За попередніми висновками фахівців, ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння постраждалого. Як свідчить статистика, саме ця причина у більшості випадків призводить до трагічних наслідків від пожеж. Тому рятувальники закликають громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки та максимально обережними у поводженні з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області