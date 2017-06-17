Поліція Полтавщини встановлює особу жінки, тіло якої знайшли у затоці

Поліція Полтавщини встановлює особу жінки, тіло якої знайшли у затоці

20:00 17.06.2017
Поліція Полтавщини встановлює особу жінки, тіло якої знайшли у затоці

Тіло жінки виявили 12 червня, у затоці р. Сула, в межах с. Гаївка Семенівського району Полтавщини.Приблизний вік особи – 35-50 років, волосся русяве (довге); зріст 165-170 см, середньої статури. Особливі прикмети відсутні.

Була одягнена: у спортивні брюки темного кольору (з лампасами), футболку рожевого кольору (з малюнком кролика), жіночий гольф темного кольору (зі смужками рожевого, сірого та бежевого кольору), джинсовий піджак темно-синього кольору, сандалі темного кольору, шкарпетки темного кольору.

Якщо Ви маєте дані про цю людину, просимо надати інформацію в поліцію за телефоном – (0532) 51-75-76 або на мобільні номери: 0667546880, 0504074330.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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