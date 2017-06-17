У Червонограді поліцейські оперативно розкрили квартирну крадіжку

У Червоноградський відділ поліції за допомогою звернулась 39-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено побутову техніку та будівельні матеріали.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 25 та 26 років. Зловмисники проникли у квартиру, пошкодивши одне з вікон. Чоловіків затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області