У Полтаві на хабарі затримали посадовця облдержадміністрації

Працівники Управління захисту економіки в Полтавській області Нацполіції, СБУ в Полтавській області та слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області викрили злочинну «схему» вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами обласної адміністрації.

Посадовець, користуючись своїм службовим становищем, спільно із своїми підлеглими через посередника вимагав від директора одного з транспортних підприємств 24 тисячі гривень.

Всі грошові «операції» здійснювалися шляхом перерахування на картковий рахунок посередника в два етапи. Першу частину неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень службовець отримав за проведення перевірок своїми підлеглими діючих перевізників з метою виявлення так званих «порушень» та усунення «конкурентів».

Другу частину хабара – 14 тисяч гривень – посадовець отримав за укладання договору на здійснення перевезень.

Після укладання договору на здійснення перевезень, правоохоронці провели обшуки в службовому кабінеті та за місцем проживання посадовця і посередника.

За результатами проведених обшуків вилучено документи, що підтверджують факт отримання неправомірної вигоди.

Організатора «схеми» затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посереднику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші заходи для встановлення інших посадових осіб Полтавської ОДА, причетних до злочинної схеми вимагання та отримання неправомірної вигоди.

За матерілами ВК ГУНП у Полтавській області