У Кам'янському поліцейські виявили наркопритон та юнаків та підлітків

Наркопритон у звичайній житловій квартирі організував 19-річний житель м. Кам’янського. Для продажу та вживання марихуани він постійно запрошував до себе в гості молодих людей, у тому числі і неповнолітніх.

У день проведення обшуку у наркопритоні знаходився 17-річний підліток – сусід власника квартири. Того дня молоді люди зібралися разом для вживання марихуани. Обшук провели співробітники управління протидії наркозлочинності та прокуратури. Вони встановили факт притоноутримання та факт схиляння неповнолітнього до вживання наркотичного засобу «марихуана».

Молодики були доставлені до наркодиспансеру для огляду лікаря-нарколога.

Організатору наркопритону повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області