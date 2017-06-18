У Кам'янському поліцейські виявили наркопритон та юнаків та підлітків

У Кам'янському поліцейські виявили наркопритон та юнаків та підлітків

16:00 18.06.2017
У Кам'янському поліцейські виявили наркопритон та юнаків та підлітків

Наркопритон у звичайній житловій квартирі організував 19-річний житель м. Кам’янського. Для продажу та вживання марихуани він постійно запрошував до себе в гості молодих людей, у тому числі і неповнолітніх.

У день проведення обшуку у наркопритоні знаходився 17-річний підліток – сусід власника квартири. Того дня молоді люди зібралися разом для вживання марихуани. Обшук провели співробітники управління протидії наркозлочинності та прокуратури. Вони встановили факт притоноутримання та факт схиляння неповнолітнього до вживання наркотичного засобу «марихуана».

Молодики були доставлені до наркодиспансеру для огляду лікаря-нарколога.

Організатору наркопритону повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Реінтегрувати Донбас? Місія незакінчена
07.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви створення дорожньої поліції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.