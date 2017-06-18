На Волині поліцейські відшукали та затримали підозрюваного у пограбуванні

Наприкінці травня цього року 26-річний волинянин о 22:40, погрожуючи ножем, вчинив напад на чергову стрілочного поста залізничного вокзалу у Володимирі-Волинському та заволодів її мобільним телефоном.

Поліцейські затримали зловмисника. На даний час чоловік перебуває під вартою. Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

25 травня 2017 року невідомий, близько 22 год. 40 хв. на стрілочному посту Володимир-Волинського залізничного вокзалу, погрожуючи ножем, вчинив напад на 21-річну чергову стрілочного поста залізничного вокзалу та заволодів мобільним телефоном. Сума збитку становить понад 3,5 тис.грн.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій працівники сектору кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього злочину 26-річного жителя цього ж району. Волинянину оголошено про підозру у скоєнні інкримінованого злочину та обрано запобіжний захід тримання під вартою», – розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області