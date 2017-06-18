Під час ДТП на Львівщині легковик вилетів у кювет, є поранені

Під час ДТП на Львівщині легковик вилетів у кювет, є поранені

09:00 18.06.2017
Під час ДТП на Львівщині легковик вилетів у кювет, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 02:15 на автодорозі Городок - Миколаїв поблизу села Грімно, Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шевроле Лачетті», 29-річний мешканець Миколаївського району, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди в травматологічне відділення госпіталізовано водія транспортного засобу з діагнозом: «черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана правого вуха», а також пасажира, 46-річного жителя Миколаївського району, в якого медики діагностували «черепно-мозкову травму, струс головного мозку, проникаюче поранення верхньої третини лівого стегна, розрив грудного ключичного з’єднання справа».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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