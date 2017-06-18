У Кривому Розі через хлопок газу ледь не загинула літня жінка

О 12:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Січеславська в Покровському районі міста Кривий Ріг.

Встановлено, що пожежа сталася на кухні 2-х кімнатної квартири у 4- поверховому житловому будинку на останньому поверсі. До місця події прибули рятувальники 12 та 14 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС області. Внаслідок події постраждала власниця квартири, жінка 1945 року народження.

О 13:05 підрозділами ДСНС пожежа площею 16 м2 була локалізована, а о - 13:14 ліквідована.

Постраждалу господарку квартири працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували у стані середньої тяжкості до місцевої лікарні з попереднім діагнозом термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок.

Попередня причина пожежі – хлопок газоповітряної суміші з послідуючим горінням.

До ліквідації було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спец.техніки 12 та 14 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

