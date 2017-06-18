Під час пожежі у Маріуполі постраждав молодий чоловік

Днями, о 21:40, на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у господарчій будівлі на вул. Виноградній м. Маріуполь. За вказаною адресою виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

На момент прибуття бійців ДСНС вогнем був охоплений сарай на території приватного домоволодіння. Власник будинку, чоловік 1996 року народження, знаходився на подвір’ї та потребував медичної допомоги. Представники швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалого до терапевтичного відділення Міської лікарні № 2 м. Маріуполь з діагнозом отруєння чадним газом.

Рятувальники локалізували пожежу о 22:22 та о 23:34 ліквідували.

На даний момент причина займання встановлюється фахівцями.

Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області