У Херсоні водолази підняли на поверхню тіло потопельника

У Херсоні водолази підняли на поверхню тіло потопельника

11:00 18.06.2017
У Херсоні водолази підняли на поверхню тіло потопельника

О 08:45 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області від чергового управління Нацполіції надійшла інформація про те, що в м. Херсоні на річці Дніпро в районі площі Федорова чоловік плигнув у воду і зник.

О 09:45 групою водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення тіло чоловіка знайдено і вилучено з води.

Особисті дані потопельника встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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