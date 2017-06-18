У Херсоні водолази підняли на поверхню тіло потопельника

О 08:45 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області від чергового управління Нацполіції надійшла інформація про те, що в м. Херсоні на річці Дніпро в районі площі Федорова чоловік плигнув у воду і зник.

О 09:45 групою водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення тіло чоловіка знайдено і вилучено з води.

Особисті дані потопельника встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області