Можливих свідків ДТП із постраждалими розшукує поліція Дніпра

Можливих свідків ДТП із постраждалими розшукує поліція Дніпра

10:20 19.06.2017
Можливих свідків ДТП із постраждалими розшукує поліція Дніпра

12 червня 2017 року приблизно о 9:15 водій автомобіля «Ford Focus» рухалась по вул. Донецьке Шосе м. Дніпро з боку вул. Передової в напрямку вул. Петрозаводської.

В районі електроопори вона скоїла наїзд на пішохода. В результаті чоловік отримав тілесні ушкодження, з якими його госпіталізували до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном 056 376 05 34, 095 333 63 36.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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