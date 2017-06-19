Під час ДТП на Полтавщині постраждала 8-річна дитина

Під час ДТП на Полтавщині постраждала 8-річна дитина

10:40 19.06.2017
Під час ДТП на Полтавщині постраждала 8-річна дитина

Транспортна пригода сталась минулого уікенду, о 10:30, у с. Заворскло Полтавського району.

Автомобілем «ЗАЗ-1102», під керуванням 66-річного водія, місцевої мешканки,  травмовано 8-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину дороги.

Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізовано до дитячої міської лікарні.

Відомості про подію зареєстровано.

Поліція з’ясовує обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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