Під час ДТП на Полтавщині постраждала 8-річна дитина
Під час ДТП на Полтавщині постраждала 8-річна дитина
Транспортна пригода сталась минулого уікенду, о 10:30, у с. Заворскло Полтавського району.
Автомобілем «ЗАЗ-1102», під керуванням 66-річного водія, місцевої мешканки, травмовано 8-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину дороги.
Дитину з тілесними ушкодженнями шпиталізовано до дитячої міської лікарні.
Відомості про подію зареєстровано.
Поліція з’ясовує обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області