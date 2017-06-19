На Полтавщині легковик влетів у відбійник, є поранені

На Полтавщині легковик влетів у відбійник, є поранені

11:00 19.06.2017
На Полтавщині легковик влетів у відбійник, є поранені

ДТП сталася о 04:30, на автодорозі «Київ-Харків». Автомобіль «ВАЗ-2110», який рухався у напрямку м. Полтави, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з дорожнім відбійником.

Внаслідок транспортної пригоди тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 28-річний водій та його 29-річна пасажирка. Постраждалих доставлено до міської лікарні.

Відомості про подію зареєстровано. Поліція вивчає обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Реінтегрувати Донбас? Місія незакінчена
07.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви створення дорожньої поліції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.