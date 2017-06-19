На Полтавщині легковик влетів у відбійник, є поранені

ДТП сталася о 04:30, на автодорозі «Київ-Харків». Автомобіль «ВАЗ-2110», який рухався у напрямку м. Полтави, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з дорожнім відбійником.

Внаслідок транспортної пригоди тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 28-річний водій та його 29-річна пасажирка. Постраждалих доставлено до міської лікарні.

Відомості про подію зареєстровано. Поліція вивчає обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області