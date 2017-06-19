На Донеччині жінка вбила людину одним ударом ножа

31 – річна жителька селища Богородичне кухонним ножем вдарила чоловіка в область серця, після чого намагалася знищіти докази своєї причетності – стерти відбитки пальців та вимити ніж. Однак випадковими свідками злочину стали сестра покійного та її чоловік. Підозрювана затримана.

В надії на те, що чоловіка ще можна врятувати, свідки події викликали медиків. По прибуттю лікарі констатували смерть потерпілого, про що повідомили поліцейським.

Правоохоронці встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між жінкою та її 30 – річним співмешканцем виник конфлікт, в результаті якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіку в грудну клітину. Коли він упав, вона витягла ніж і стала витирати з нього кров та відбитки.

Саме в цей час до двору підходила сестра загиблого зі своїм чоловіком, які розповіли, що все це трапилося за лічені секунди, і вони не встигли нічого вдіяти.

Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області