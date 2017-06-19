На Донеччині вагітна жінка під час самозахисту вбила людину

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що ними по приїзду на виклик було констатовано смерть чоловіка, який мав на тілі ножове поранення.

На місце одразу прибула слідча - оперативна група та працівники карного розшуку для найшвидшого встановлення всіх обставин події.

По приїзду поліцейських вдома чекала перелякана жінка-співмешканка потерпілого. Даючи показання жінка пояснила, що чоловік годину тому прийшов додому та був весь в крові. Після чого вона одразу викликала швидку медичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалось.

Отримавши таке повідомлення правоохоронці почали ретельну роботу. Одразу були опитані сусіди, відпрацьовані місця, які чоловік відвідував зранку, але зачіпок ніяких не було. Тим часом, проводивши огляд місця події, поліцейськими, в спальні, був знайдений ніж, на якому були ледь помітні краплі крові. Жінці нічого більш не залишалось, як зізнатися в скоєному.

Спілкуючись з правоохоронцями підозрювана повідомила, що під час спільного розпиття спиртних напоїв чоловік раптом підняв руку на неї та почав душити. Вагітна жінка схопила кухонного ножа та нанесла один удар в область серця своєму співмешканцю. Лише через годину вона викликала карету швидкої допомоги, але врятувати потерпілого медичним працівникам не вдалося.

Спілкуючись з жінкою правоохоронці також дізналися, що в неї є двоє дочок - 13 та 4 років, які не були присутні під час конфлікту дорослих.

Наразі жінка дає точні показання, встановлюються обставини події. Ніж вилучений, як речовий доказ та буде направлений на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області