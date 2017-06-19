На Одещині засуджено винуватця загибелі молодих чоловіка та дівчини

У грудні минулого року в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 20-річний хлопець та 17-річна дівчина. Водій, який скоїв наїзд, з місця події зник. Білгород-Дністровський міськрайсуд засудив 46-річного чоловіка до восьми років позбавлення волі.

«Вжитими оперативно-розшуковими заходами протягом години особу водія було встановлено. Ним виявився 45-річний місцевий житель. Чоловіка затримали за місцем його проживання, - розповів начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов. - Слідчим повідомлено чоловікові про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В суді було обрано запобіжний захід – тримання під вартою».

В ході досудового слідства встановлено, що підозрюваний перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем, здійснював рух по правій смузі проїжджої частини. В цей час перед його автомобілем, у попутному напрямку, уздовж правого краю проїжджої частини здійснювали рух хлопець із дівчиною, яких він не помітив, в результаті чого скоїв на них наїзд. Водій не зупинився в момент пригоди, адже йому здалось, що він наїхав на бордюр. У результаті отриманих тілесних ушкоджень 17-річна дівчина померла на місці, а 20-річного хлопця було доставлено до реанімаційного відділення, де він згодом теж помер.

Під час досудового розслідування вина затриманого була доведена і матеріали справи з обвинувальним актом були направлені до Білгород–Дністровського міськрайсуду. Підсудний у скоєному щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Суд визнав підсудного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, та ч.ч. 1,3 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

При визначенні міри покарання суд врахував суспільну небезпеку і характер вчиненого правопорушення, тяжкість скоєного, щире каяття обвинуваченого та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Суд в повному обсязі задовольнив цивільний позов та призначив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілих компенсацію майнової шкоди в сумі 99587,82 гривень та моральної шкоди в сумі 600 тисяч гривень. Крім цього, з підсудного буде стягнуто в дохід держави витрати на проведення експертизи в сумі 11448,20 гривень.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області