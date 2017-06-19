В Ужгороді невідомий мотоцикліст збив пенсіонера та поїхав далі

В Ужгороді, поблизу Горянської Ротонди, невідома особа на мотоциклі наїхала на пенсіонера.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та оголошено план «Перехват».



Вчора, 18 червня, на вул. Другетів в Ужгороді невідома особа на мотоциклі чорного кольору з синіми дисками здійснила наїзд на 84-річного пенсіонера. Потерпілого з множинними травмами доставили до лікарні. А сам водій втік з місця пригоди ще до приїзду екстреної допомоги.

У області оголошено план «Перехват». Поліція звертається до всіх, хто володіє інформацією, яка може стати корисною в пошуку мотоцикліста, – звертатися за номером «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області