В Ужгороді невідомий мотоцикліст збив пенсіонера та поїхав далі

В Ужгороді невідомий мотоцикліст збив пенсіонера та поїхав далі

12:00 19.06.2017
В Ужгороді невідомий мотоцикліст збив пенсіонера та поїхав далі

В Ужгороді, поблизу Горянської Ротонди, невідома особа на мотоциклі наїхала на пенсіонера.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та оголошено план «Перехват».

Вчора, 18 червня, на вул. Другетів в Ужгороді невідома особа на мотоциклі чорного кольору з синіми дисками здійснила наїзд на 84-річного пенсіонера. Потерпілого з множинними травмами доставили до лікарні. А сам водій втік з місця пригоди ще до приїзду екстреної допомоги. 

У області оголошено план «Перехват». Поліція звертається до всіх, хто володіє інформацією, яка може стати корисною в пошуку мотоцикліста, – звертатися за номером «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

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