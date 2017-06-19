На Харківщині молодика затримано за підозрою у кривавому вбивстві

До чергової частини Кегичівського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового фельдшера про те, що до прийомного відділення Кегичівської центральної районної лікарні у непритомному стані був доставлений 27-річний місцевий мешканець з колото-різаними ранами тулуба та голови.

Працівниками слідчо-оперативної групи було встановлено, що до скоєння злочину причетний 23-річний мешканець селища Кегичівка. Маючи неприязні відносини із 27-річним чоловіком, зловмисник напідпитку прийшов до його будинку. Вибивши вхідні двері, зайшов в кімнату, де відпочивав господар. Розпочалася бійка, в ході якої юнак взяв ніж та почав наносити удари ножем по тілу господаря, після чого втік з місця пригоди.

Речові докази направлені на експертизу.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Юнаку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області