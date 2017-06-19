СБУ викрила у зоні АТО схованки з вогнеметами та боєприпасами

Дві схованки з військовими засобами ураження виявили співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями ЗСУ у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схованки, облаштованої у покинутій будівлі поблизу Слов’янська правоохоронці вилучили три реактивних піхотних вогнемета «Шмель». Експерти проводять дослідження ідентифікуючих ознак вогнеметів, оскільки на території України виробництво подібного озброєння не здійснюється.

Також поблизу одного із селищ на Донеччині, у так званій «сірій зоні», оперативники спецслужби виявили осколковий постріл ОГ-7В до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Згідно з висновками фахівців, боєприпас розроблений оборонним підприємством Російської Федерації «Науково-виробниче підприємство «Базальт», м. Москва та прийнятий на озброєння російською армією у 1999 році.

Тривають відповідні процесуальні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ