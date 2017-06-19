У Кривому Розі під час пожежі жахливо загинула літня людина

19 червня о 06:52 на номер Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Адмірала Головка міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою одразу було направлені відділення 16-ї та 12-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, під час розвідки рятувальники встановили, що пожежа виникла в 2-х кімнатній квартирі на передостанньому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку і одразу приступили до її гасіння у складі ланки газодимозахисної служби.

В однієй із кімнат вогнеборці виявили тіло господарки квартири, 1937 року народження.

Пожежа локалізована о 07:07, а повністю ліквідована о 07:45.

Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті на площі 20 м2.

Причину пожежі та обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області