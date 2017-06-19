Під час пожежі у селі на Київщині ледь не загинула людина

О 20:40 до оперативно – диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному гаражі в селі Рогозів, провулок Зоряний. На місце виклику направлено відділення 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та місцеву пожежну команду села. Рогозів.

По прибуттю на місце виклику встановлено що горить покрівля гаражу на площі 30 м.кв.

Пожежу було локалізовано о 21:20 та повністю ліквідовано о 21:55. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 30 м.кв, речі господарчого вжитку.

Власник гаража самотужки спробував ліквідувати пожежу та отримав 40% опіків тіла. На даний час знаходиться районній лікарні міста Бориспіль в задовільному стані.

Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області