Під час пожежі у селі на Київщині ледь не загинула людина

Під час пожежі у селі на Київщині ледь не загинула людина

23:00 19.06.2017
Під час пожежі у селі на Київщині ледь не загинула людина

О 20:40 до оперативно – диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному гаражі в селі Рогозів, провулок Зоряний. На місце виклику направлено  відділення 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини  м. Бориспіль та місцеву пожежну команду села. Рогозів.

По прибуттю на місце виклику встановлено що горить покрівля гаражу на площі 30 м.кв.

Пожежу було локалізовано о 21:20 та повністю ліквідовано о 21:55. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 30 м.кв, речі господарчого вжитку.

Власник гаража самотужки спробував ліквідувати пожежу та отримав 40% опіків тіла. На даний час знаходиться  районній лікарні міста Бориспіль в задовільному стані.

Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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