В Одесі з вікна третього поверху випала літня жінка

О 14:32 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса, по вул. Чорноморського козацтва літня жінка випала з вікна третього поверху на покрівлю балкону другого поверху житлового будинку. О 14:39 на місце виклику прибули рятувальники.

Співробітники служби «101» за допомогою триколінної драбини, ноші та рятувальної мотузки зняли постраждалу з козирка будинку та передали медикам.

Врятовану жінку 1937 р.н., з полі травмами госпіталізовано до міської клінічної лікарні.

Стан здоров’я задовільний.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області