В Одесі з вікна третього поверху випала літня жінка

В Одесі з вікна третього поверху випала літня жінка

18:00 19.06.2017
В Одесі з вікна третього поверху випала літня жінка

О 14:32 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у  м. Одеса, по вул. Чорноморського козацтва літня жінка випала з вікна третього поверху на покрівлю балкону другого поверху житлового будинку. О 14:39 на місце виклику прибули рятувальники.

Співробітники служби «101» за допомогою триколінної драбини, ноші  та рятувальної мотузки зняли постраждалу з козирка будинку та передали медикам.

Врятовану жінку 1937 р.н.,  з полі травмами госпіталізовано до міської клінічної лікарні.

Стан здоров’я  задовільний.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви проведення в Україні Маршів Рівності?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.