Під час жорсткої ДТП на Вінниччині постраждали троє дорослих та дитина

Під час жорсткої ДТП на Вінниччині постраждали троє дорослих та дитина

15:20 19.06.2017
Під час жорсткої ДТП на Вінниччині постраждали троє дорослих та дитина

За попередніми даними слідства, 30-водій автомобіля «Опель Вектра», рухаючись по автодорозі між селами Бабин-Паріївка, виїхав на зустрічну смугу,  де зіткнувся з автомобілем «Хюндай».

За кермом позашляховика «Хюндай» перебував 61-річний житель міста Макіївка Донецької області. 

Як розповів начальник Іллінецького відділення поліції  Олександр Ковтун, у салоні «Опеля Вектра»  крім водія  знаходились ще троє  пасажирів,   в тому числі, 8-річна дівчинка. Усі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості були госпіталізовані до Іллінецької центральної лікарні. 61-річний водій автомобіля «Хюндай» не постраждав.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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