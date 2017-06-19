На Кивїщині водна поліція затримала п’яного кермувальника човна

На Кивїщині водна поліція затримала п’яного кермувальника човна

16:20 19.06.2017
На Кивїщині водна поліція затримала п’яного кермувальника човна

У районі Межигір`я водний патруль зупинив човен, яким керував нетверезий водій. Чоловік погодився пройти освідування на приладі Драгер, перевірка показала – 1,05 проміле.

На керманича склали адмінпротокол за ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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