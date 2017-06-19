Прокуратура Волині вимагає суворішої кари для винуватця смертельної ДТП

Прокуратура Волинської області оскаржуватиме в апеляційному порядку вирок Ковельського міськрайонного суду у кримінальному провадженні про порушення 25-річним уродженцем села Ворона Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Після опівночі 17 квітня 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння (вміст алкоголю в крові становив 2,3 проміле) й не маючи посвідчення водія відповідної категорії на право керування транспортним засобом, чоловік рухався технічно несправним автомобілем марки «ВАЗ-2101» автодорогою сполученням «Голоби – Новий Мосир» в напрямку села Дарівка.

У смт. Голоби він, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху,не виконав законну вимогу працівників поліції Ковельського відділу поліції про зупинку автомобіля, у якого на той час не працювала передня ліва фара головного світла, і продовжив рух, збільшуючи швидкість.

У селі Дарівка водій не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя і допустив перекидання автівки.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 23-річний пасажир його автомобіля отримав травми, від яких помер у кареті швидкої допомоги.

Винуватець ДТП покинув місце пригоди, не надавши потерпілому допомоги. Суд визнав горе-водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.

Прокурори ж, оскаржуючи вирок, вимагатимуть для нього суворішого покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

