На Буковині працівники ломбарду приймали біжутерію, як золото

На Буковині працівники ломбарду приймали біжутерію, як золото

17:30 19.06.2017
На Буковині працівники ломбарду приймали біжутерію, як золото

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 30-річної чернівчанки та  31-річної уродженки Донеччини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна; підроблення документів; несанкціоновані дії з інформацією).

Встановлено, що у лютому 2017 року жінки, працюючи кредитними експертами в одному з ломбардів м. Чернівці, у змові між собою, користуючись довірою своєї знайомої вмовили її здавати під заставу біжутерію під виглядом ювелірних виробів з золота, а вони натомість оформляли на її ім’я договір фінансового кредиту та видавали з каси грошові кошти.

Своїми діями засуджені завдали матеріальних збитків товариству на загальну суму понад 57 тис. грн.

Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив обвинувачених до 3 років позбавлення волі, однак враховуючи що вони раніше не судимі та щиро розкаялись у скоєному, суд звільнив їх від відбування покарання з випробуванням.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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