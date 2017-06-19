На Буковині працівники ломбарду приймали біжутерію, як золото

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 30-річної чернівчанки та 31-річної уродженки Донеччини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна; підроблення документів; несанкціоновані дії з інформацією).

Встановлено, що у лютому 2017 року жінки, працюючи кредитними експертами в одному з ломбардів м. Чернівці, у змові між собою, користуючись довірою своєї знайомої вмовили її здавати під заставу біжутерію під виглядом ювелірних виробів з золота, а вони натомість оформляли на її ім’я договір фінансового кредиту та видавали з каси грошові кошти.

Своїми діями засуджені завдали матеріальних збитків товариству на загальну суму понад 57 тис. грн.

Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив обвинувачених до 3 років позбавлення волі, однак враховуючи що вони раніше не судимі та щиро розкаялись у скоєному, суд звільнив їх від відбування покарання з випробуванням.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області