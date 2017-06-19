В Одесі судитимуть підозрюваного у заволодінні коштами через фіктивний сайт

В Одесі судитимуть підозрюваного у заволодінні коштами через фіктивний сайт

22:00 19.06.2017
В Одесі судитимуть підозрюваного у заволодінні коштами через фіктивний сайт

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за ч. 3 ст. 190 КК України.Так, чоловік підозрюється у шахрайських діях з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як вже повідомлялося, у лютому цього року правоохоронці викрили вказаного ділка та повідомили йому про підозру.З’ясовано, що зловмисник у липні 2016 року створив Інтернет-сайт для грошових переказів «www.partmone.info», «www.plategka.co.ua», «cardtocard.org.ua».

Через ці сайти зловмисник отримував реквізити банківських карток користувачів, за допомогою чого перераховував гроші з їхніх рахунків на свій.

Внаслідок незаконних дій постраждало 36 громадян, яким завдано майже 100 тисяч гривень збитків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Малиновського райвідділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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