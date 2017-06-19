На Донеччині суд заарештував винуватця смертельної ДТП

На Донеччині суд заарештував винуватця смертельної ДТП

15:40 19.06.2017
На Донеччині суд заарештував винуватця смертельної ДТП

Суд, підтримавши клопотання прокуратури Донецької області, обрав запобіжний захід чоловікові, який скоїв смертельну ДТП.

14 червня о 20:30 31-річний мешканець Ясинуватського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «Cherry Tigo», виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з мотоциклом марки «Viper VM 200». Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, 43–річний водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Після зіткнення, водій автомобіля втік з місця ДТП, однак вже згодом був затриманий співробітниками поліції. Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху) та заарештовано строком на два місяці без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області 

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