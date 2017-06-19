У місті Хорол на перехресті знайшли оголене тіло вбитого чоловіка

У місті Хорол на перехресті знайшли оголене тіло вбитого чоловіка

21:30 19.06.2017
У місті Хорол на перехресті знайшли оголене тіло вбитого чоловіка

У місті Хорол тіло оголеного чоловіка, у самих шкарпетках, близько 04:00, на перехресті двох вулиць міста, виявив 32-річний перехожий. При огляді тіла експерти виявили ножові поранення грудної клітини та численні гематоми.

Здійснивши оперативно-слідчі заходи, поліція встановила, що у 40-річного загиблого виник конфлікт з його 34-річним товаришем під час розпивання спиртних напоїв у будинку спільного знайомого. Від множинних тілесних ушкоджень, спричинених під час бійки, чоловік помер.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Руслан Бірюков, поліцейські з’ясували, що зловмисник, аби приховати сліди злочину, роздягнув убитого та, замотавши тіло у ковдру, намагався відтягнути його до автостанції. Через стан сильного алкогольного сп’яніння йому забракло сил довести умисел до кінця і він покинув тіло на перехресті.

34-річному знайомому вбитого повідомлено підозру. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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