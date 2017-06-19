На Житомирщині донька замовила вбивство батька

19 червня начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко на брифінгу розповів про затримання замовника та виконавця вбивства 50-річного жителя Бердичева.

Виявилося, що до злочину причетна 21-річна донька загиблого. Нині вона та її спільник під вартою. Триває подальше досудове розслідування.

22 березня 2017 року уранці у м. Бердичеві на одній з вулиць було знайдено чоловіка без свідомості з видимими травмами голови. Потерпілого доставили до реанімаційного відділення лікарні, однак врятувати його життя не вдалося. Він помер за кілька днів, не приходячи до свідомості.



У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські відпрацьовували кілька версій, у тому числі перевірялись і рідні загиблого.

Так, було встановлено, що він проживав один, але у нього була 21-річна дочка, з якою він підтримував зв’язки. Дівчина навчається в одному з вузів столиці.

Згодом з’ясувалось, що упродовж останніх кількох місяців між ними були неприязні відносини. Під час перевірки цієї інформації у поліцейських виникли підозри щодо можливої причетності дочки до вбивства батька.



- Кропітка робота по збору, аналізу та обробці речових доказів дозволила встановити й інших дійових осіб цього злочину, - повідомив В’ячеслав Печененко. - Нині з’ясовано, що дівчина запропонувала 19-річному жителю Бердичева вчинити злочин за орієнтовну суму у 500 доларів.



Попередньо встановлено, що увечері 21 березня вона зателефонувала батькові і попросила винести деякі її речі знайомому. Чоловік прийшов в обумовлене місце та віддав валізу. А коли збирався повертатись додому, отримав удар по голові та впав, потім його ще кілька разів ударили.

- 15 червня на підставі зібраної доказової бази нами була затримана 21-річна дочка загиблого, нині їй обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою, - сказав заступник начальника ГУНП Валерій Бондар. - А 17 червня у м. Бердичеві ми затримали й виконавця убивства.



Хлопець затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розслідується за п.11 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області