Троє людей постраждали під час ДТП у Маріуполі

Троє людей постраждали під час ДТП у Маріуполі

01:05 20.06.2017
Троє людей постраждали під час ДТП у Маріуполі

О 00:17 у с. Виноградне міста Маріуполь перекинувся автомобіль «ГАЗ-53», під керуванням 36-річного водія, який рухався по вулиці Українській. Внаслідок пригоди постраждали водій авто та два його пасажири – 50-річний чоловік та 19-річна жінка.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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