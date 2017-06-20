Наркоплантацію конопель та маку виявила поліція Харківської області

Наркоплантацію конопель та маку виявила поліція Харківської області

02:00 20.06.2017
Наркоплантацію конопель та маку виявила поліція Харківської області

На власному городі 55-річна жителька Богодухова виростила також 134 кущі коноплі.

Під час профілактичної операції правоохоронці виявили у жінки на городі рослини, зовні схожі на рослини коноплі та снодійного маку. За підрахунками правоохоронців, господиня на власному огороді висадила 550 кущів маку снодійного та 134 кущі рослин коноплі. Жінка пояснила, що рослини висіяла задля власних потреб.

- Вказані рослини правоохоронці вилучили та направили на експертизу, - розповів начальник Богодухівського відділу поліції Віктор Шириня. - За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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