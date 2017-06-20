У Бердичеві поліція під час обшуку знайшла у жінки наркотики

У рамках досудового розслідування працівники Бердичівського відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 45-річної місцевої жительки. У результаті було виявлено та вилучено картонну коробку, частково заповнену рослинами, схожими на коноплі. Нині вилучену сировину направлено на експертне дослідження.

За словами господарки, нарковмісне зілля належить її співмешканцю, 47-річному бердичівлянин.

Досудове розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів триває.

Подібні протиправні дії, відповідно до чинного законодавства, караються штрафом, виправними роботами, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області