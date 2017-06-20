На Харківщині жінку засуджено за неправдиве повідомлення про злочин

На Харківщині жінку засуджено за неправдиве повідомлення про злочин

04:02 20.06.2017
На Харківщині жінку засуджено за неправдиве повідомлення про злочин
Дергачівський районний суд області визнав винною 43-річну жінку за фактом неправдивого повідомлення про вчинення злочину та дачі завідомо неправдивих показів (ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України).
За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького, прокуратура довела у суді, що у лютому 2017 року мешканка м. Дергачі звернулася до поліції з заявою про крадіжку. Вона повідомила, що із її домоволодіння зникли золоті вироби. Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування. Жінка розповіла слідчім, що ключі від будинку є тільки у неї та її чоловіка, тому вона підозрює, що саме він скоїв крадіжку. Під час допиту у слідчих з'явилися сумніві щодо правдивості показів.
 
"З'ясувалося, що на момент розслідування заявниця розлучалася зі своїм чоловіком. Вони ніяк не могли поділити суспільно нажите майно мирним шляхом. Чоловік претендував на спільний будинок. Жінка була проти та вважала, що він повинен залишитися їй. Щоб його залякати, вона і вигадала історію зі зниклим золотом", - пояснив В. Пісоцький.
 
На стадії досудового розслідування жінка уклала угоду про визнання винуватості. Суд призначив їй покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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