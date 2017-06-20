На Миколаївщині 78-річного доцента засуджено за хабарництво

Заводський районний суд м. Миколаєва визнав 78-річного доцента кафедри Миколаївського Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова у винним в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 000 грн.

Подія мала місце ще у червні 2015 року. Викладач вимагав кошти від студента цього навчального закладу за успішне складання іспиту. Його затримали під час отримання чергової неправомірної вигоди в сумі 1 000 гривень. У ході санкціонованого обшуку в кабінеті доцента зазначені кошти виявлено та вилучено.

Під час судового процесу викладач свою вину не визнав.

Суд, взявши до уваги докази вини підсудного, визнав викладача винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисячі гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з викладацькою діяльністю на строк 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області