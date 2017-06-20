У Києві правоохоронці викрили потужний конвертаційний центр

Київською місцевою прокуратурою №5 спільно із співробітниками податкової міліції ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва.

У ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (загалом їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами службовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.

При цьому за надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців «винагороду» у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Загальний же обіг конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн гривень.

У ході досудового слідства встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися грошові кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.

За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банк івські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.

На даний час із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва