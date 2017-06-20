На Запоріжжі чоловіка закололи вилами на смерть

На Запоріжжі чоловіка закололи вилами на смерть

08:00 20.06.2017
На Запоріжжі чоловіка закололи вилами на смерть

Днями, близько 22:30 на подвір'ї будинку в одному з сіл Гуляйпільського району 38-річний раніше засуджений чоловік наніс сільськогосподарськими вилами поранення 32-річному знайомому. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.

Співробітники Гуляйпільського відділу поліції, які виїхали на місце події встановили обставини трагедії. Лиходій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, приїхав до своїх родичів. Між ним та співмешканцем сестри виникла сварка, в ході якої зловмисник наніс удар в область голови сільськогосподарськими вилами, які схопив на подвір’ї.

Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до Оріхівського ізолятора тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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