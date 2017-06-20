На Чернігівщині сварка підлітків призвела до бійки та різанини

До чергової частини Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від персоналу райлікарні, що каретою «швидкої» допомоги до медзакладу був доставлений 16-річний підліток з ножовими пораненнями живота. Підлітку одразу провели хірургічну операцію.

Не гаючи часу, до лікарні направилася слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу поліції. Оскільки хлопець знаходився в реанімаційному відділенні під дією ліків, опитати його не було можливості. Одяг юнака був заляпаний кров’ю, тож експерти вилучили його як речовий доказ та направили на експертизу.

На місце події також негайно виїхали працівники сектору кримінальної поліції ювенальної превенції та слідчий. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи з встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Оперативники провели подворові обходи сусідніх господарств, опитали всіх можливих свідків і встановили коло знайомих потерпілого. В ході комплексу заходів та в результаті злагоджених професійних дій поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдав його 17-річний знайомий – студент одного з навчальних закладів Прилук.

Підозрюваний у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення. З його слів, 17 червня в обідній час він зустрівся з постраждалим для «чоловічої розмови». На ґрунті тривалих неприязних відносин між підлітками зав’язалася бійка, в результаті підозрюваний отримав закриту черепно-мозкову травму голови та струс головного мозку, а потерпілий — три ножові поранення живота.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області