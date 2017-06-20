Під час ДТП на Полтавщині загинув один із водіїв

Під час ДТП на Полтавщині загинув один із водіїв

09:00 20.06.2017
Під час ДТП на Полтавщині загинув один із водіїв

ДТП сталася на автодорозі «Полтава – Олександрія», поблизу с. Свердловське Кобеляцького району.

Автомобіль «Таврія», під керуванням 22-річного мешканця м. Кременчука, зіткнувся з попутним «Деу Ланос», під керуванням 38-річного мешканця м. Полтави. Після чого обидва легковики з’їхали у кювет.

Унаслідок зіткнення, водій «Таврії» загинув на місці події, а його 56-річну пасажирку із тілесними ушкодженнями шпиталізовано до районної лікарні.

Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

Відомості про подію зареєстровано. Поліція вивчає обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви проведення в Україні Маршів Рівності?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.