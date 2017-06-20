Під час ДТП на Полтавщині загинув один із водіїв

ДТП сталася на автодорозі «Полтава – Олександрія», поблизу с. Свердловське Кобеляцького району.

Автомобіль «Таврія», під керуванням 22-річного мешканця м. Кременчука, зіткнувся з попутним «Деу Ланос», під керуванням 38-річного мешканця м. Полтави. Після чого обидва легковики з’їхали у кювет.

Унаслідок зіткнення, водій «Таврії» загинув на місці події, а його 56-річну пасажирку із тілесними ушкодженнями шпиталізовано до районної лікарні.

Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

Відомості про подію зареєстровано. Поліція вивчає обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області