Під час вибуху у Полтаві постраждала людина, - поліція

Під час вибуху у Полтаві постраждала людина, - поліція

18:30 20.06.2017
Під час вибуху у Полтаві постраждала людина, - поліція

Близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Харківське Шосе стався вибух.

При виїзді на місце події було встановлено, що за вказаною адресою та території одного з підприємств проводились слюсарні роботи. Унаслідок зварювальних робіт сталось загорання випарів нафтопродуктів, від чого 44-річний слюсар підприємства отримав опіки 1-2 ступеню.

Руйнувань через загорання випарів нафтопродуктів не сталося. Поліція проводить перевірку.

За метареіалами ВК ГУНП у Полтавській області

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