Під час вибуху у Полтаві постраждала людина, - поліція
Під час вибуху у Полтаві постраждала людина, - поліція
Близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Харківське Шосе стався вибух.
При виїзді на місце події було встановлено, що за вказаною адресою та території одного з підприємств проводились слюсарні роботи. Унаслідок зварювальних робіт сталось загорання випарів нафтопродуктів, від чого 44-річний слюсар підприємства отримав опіки 1-2 ступеню.
Руйнувань через загорання випарів нафтопродуктів не сталося. Поліція проводить перевірку.
За метареіалами ВК ГУНП у Полтавській області