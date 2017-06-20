У Кривому Розі молодика затримали за жорстоку різанину

У Кривому Розі молодика затримали за жорстоку різанину

09:22 20.06.2017
У Кривому Розі молодика затримали за жорстоку різанину

Правоохоронці Тернівського відділення поліції затримали 19-річного жителя міста, який в ході бійки завдав супернику удари ножем у груди, тіло та ногу.

Співробітники поліції встановили, що ввечері цього дня у чоловіка та його знайомої  виник словесний конфлікт з невідомим чоловіком. В ході конфлікту п’яний молодик дістав ніж та наніс опоненту удари ножем, після чого зник з місця злочину.

Завдяки оперативності, співробітниками поліції затримали підозрюваного. За даним фактом слідчим відділом Тернівського відділення поліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком від 5 до 8 років.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання молодику запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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