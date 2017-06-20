У Черкасах поліція розкрила вбивство в одному з парків

У Черкасах поліція розкрила вбивство в одному з парків

10:20 20.06.2017
У Черкасах поліція розкрила вбивство в одному з парків

До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів міста про те, що в одному з черкаських парків у кущах виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно виїхали працівники поліції.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 25-річний житель одного із сіл Черкаського району. На його тілі були виявлені численні забої та садни. За висновками експертизи встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Проводячи слідчо-оперативні заходи співробітники Черкаського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється в причетності до смерті потерпілого. Ним виявився 26-річний житель цього ж села. Його затримали на одній із вулиць міста.

Зловмисник зізнався у скоєному та  розповів, що  разом із потерпілим в місцевому парку розпивав алкоголь. Через велику кількість випитого між чоловіками виник конфлікт, який переріс в бійку. Підозрюваний наніс декілька ударів потерпілому, від яких він впав. Зловмисник продовжував бити його, доки той не перестав подавати ознаки життя.   

Зловмисника затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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