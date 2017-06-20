Київська поліція встановлює особу жінки, яка загинула у ДТП

Київська поліція встановлює особу жінки, яка загинула у ДТП

18:00 20.06.2017
Київська поліція встановлює особу жінки, яка загинула у ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора вночі. За попередніми висновками, потерпіла перебігала дорогу у забороненому місці.

Повідомлення, що на вул. Кільцева дорога навпроти торгового центру автомобіль збив жінку, надійшло до чергової частини столичної поліції о 01:11.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, дослідила місце автопригоди, опитала свідків та очевидців, а також 37-річного водія «БМВ-Х5». Чоловік пояснив, що він, керуючи власним автомобілем, смертельно травмував невідому жінку, яка перебігала дорогу у невстановленому для цього місці. Зі слів водія, через проблеми зі здоров’ям він вимушений був поїхати з місця ДТП за ліками, а потім відразу повернувся.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили автотехнічну та судово-медичну експертизи. Після проведення слідчих дій правоохоронці встановлять усі обставини автопригоди.

Особа потерпілої – жінки віком 30-35 років – встановлюється.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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