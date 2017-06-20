На трасі у Вінницькій області легковик збив 6-річну дитину

Аварія сталась близько 22:00 години на автодорозі сполученням Житомир- Могилів-Подільський. За попередніми даними слідства, 39-річний водій автомобіля «Вольво» здійснив наїзд на 6-річного хлопчика, який раптово вибіг на проїжджу частину, будучи без нагляду дорослих.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчим призначено ряд експертиз.

За матерілами ВК ГУНП у Вінницькій області