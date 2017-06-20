Водій, що вбив дитину та викинув тіло біля річки, був під наркотиками

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України щодо 22-річного жителя Надвірнянського району, який 18.06.2017 збив дитину.

Установлено, що водій, перебуваючи під впливом наркотичних речовин та керуючи автомобілем «Audi A4», на автодорозі сполученням «Мукачево–Львів», на заокругленій ділянці дороги перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на ліве узбіччя, де вчинив наїзд на пішохода – 9-річного хлопчика.

Відтак, побачивши, що хлопчик без ознак життя, він відвіз тіло до річки Прут в смт. Делятин, а сам втік.

Через кілька годин після ДТП правохоронці затримали втікача та знайшли тіло дитини.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області