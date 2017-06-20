На Прикарпатті чоловіка засудили за звіряче вбивство знайомого

Калуською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України стосовно 46-річного жителя області.

Встановлено, що в січні 2017 року вказаний чоловік, перебуваючи у гостях в свого знайомого в м. Калуші, під час розпиття спиртних напоїв розпочав конфлікт із господарем.

В ході сварки зловмисник схопив дерев’яну колотівку й почав бити нею по голові та тілу товариша, а відтак, поваливши останнього на підлогу, завдав ще ряд ударів ногами та кулаками.

Таким чином, він спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події.

Вироком міськрайонного суду злочинця визнано винним у вчиненні цього правопорушення та призначено йому покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Варто зазначити, що правопорушник раніше судимий за аналогічний злочин.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківській області